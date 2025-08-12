As forças de Vladimir Putin romperam as defesas ucranianas em um setor vital da região de Donetsk, no leste do país invadido em 2022, ameaçando provocar o colapso da posição de Kiev às vésperas do encontro entre o presidente russo e Donald Trump no Alasca.\nA ação está sendo monitorada em tempo real por observadores militares dos dois países e ocorre a leste da cidade de Dobropillia. O sentimento na Ucrânia varia de pânico a extrema apreensão, embora as Forças Armadas digam que a situação é crítica, mas controlável.\nO avanço ocorreu na forma de duas colunas, que cobriram de domingo (10) para segunda (11) 10 km de terreno, segundo o referencial mapa da guerra do site ucraniano DeepState. Nesta terça (12), um analista militar em Moscou estimou à Folha que houve de 5 km a 8 km de avanço adicional.