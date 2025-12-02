Um dia antes de receber uma nova proposta de paz do governo de Donald Trump para encerrar a Guerra da Ucrânia, o presidente Vladimir Putin anunciou nesta segunda-feira (1º) a conquista de Pokrovsk, centro estratégico vital para a defesa de Kiev na região de Donetsk (leste).\nÉ a maior vitória militar da Rússia no conflito desde fevereiro do ano passado, quando as forças do Kremlin tomaram Avdiivka, na mesma área de conflito.\nAinda não há uma confirmação oficial da Ucrânia sobre a derrota, ou sua negativa, mas blogueiros militares do país e da Rússia, além de um analista consultado pela reportagem em Moscou, disseram que a notícia é verdadeira.\nPutin coreografou o anúncio no melhor estilo marcial, vestindo uma farda camuflada para ser informado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valeri Gerasimov, e generais que comandam tropas no país vizinho, que invadiu em 2022.