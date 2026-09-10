Jimmy Kimmel afirmou que sua entrevista com o candidato democrata ao Senado pelo Texas, James Talarico, não irá ao ar. Isto acontece após a Comissão Federal de Comunicações, a FCC, sob comando do presidente Donald Trump, ameaçar o programa Jimmy Kimmel Live!, a emissora ABC e suas afiliadas.\nNesta quarta, Kimmel disse que, embora Talarico vá participar do programa para uma entrevista nesta quinta, os telespectadores em casa não poderão assisti-la na TV aberta. Em vez disso, a entrevista com o candidato democrata será exibida somente no YouTube.\n"Sabe, por muitos anos —ao longo de mais de 20 anos do nosso programa, na verdade—, entrevistei americanos que estavam concorrendo a cargos públicos sem problema algum, assim como Letterman fez, Leno fez, Arsenio fez, e assim por diante. Entrevistei muitos candidatos políticos, de Hillary Clinton a Ted Cruz e ao próprio Donald Trump."