Governos da América Latina reagiram de formas distintas ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos para o mar do Caribe, em local próximo da costa da Venezuela.\nNo que seria parte de uma iniciativa para combater cartéis de drogas, três destróieres americanos da classe Arleigh Burke, com sistemas antimíssil Aegis e mísseis de ataque, foram deslocados para a região.\nA presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou nesta terça-feira (19) as manobras militares dos EUA. Todas as disputas devem ser resolvidas por meio do diálogo, disse ela, que reiterou o apelo de seu governo pela "não intervenção" e "autodeterminação dos povos".\n"Não ao intervencionismo, isso não é só convicção, está na Constituição. Nossa Constituição diz isso claramente e é sempre o nosso posicionamento: a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a solução pacífica de disputas", disse Sheinbaum.