Presidente da Argentina, Javier Milei (Tânia Rêgo/Agência Brasil)\nQuatro meses antes das eleições legislativas deste domingo (26), Javier Milei prometeu uma consagração nas urnas, como um sinal de apoio popular ao seu governo, continuidade da política econômica e pavimentando o caminho para uma reeleição em 2027. Apesar de a Casa Rosada ter enfrentado uma sucessão de escândalos que ameaçaram a popularidade do governo antes de um pleito crucial, os argentinos decidiram dar uma vitória surpreendente ao presidente.\nOs resultados preliminares mostram que o mileísmo conseguiu se impor como a principal força política do país. Com 97% das mesas apuradas, A Liberdade Avança obteve 40,8% do total de votos e 64 vagas de deputados; o peronismo, pelo Força Pátria, 31,6%, com 44 vagas; Províncias Unidas, com 7,1% ou oito vagas; a Frente de Esquerda, 4,8%, com três vagas.