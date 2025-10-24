O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse nesta quinta-feira (23) que sofreu uma tentativa de envenenamento com três substâncias químicas. Segundo ele, as substâncias foram colocadas em doces que ganhou de presente durante evento público —chocolates e marmelada.\nEm entrevista à CNN, Noboa afirmou que é impossível que a alta concentração das substâncias não tenha sido intencional.\n"Apresentamos a denúncia, apresentamos as provas, a concentração dos três compostos químicos", relatou.\nNo dia 7 de outubro, a caravana de carros em que estava o veículo presidencial foi cercada por centenas de pessoas que jogaram pedras na chegada dele a um evento na província de Cañar.\nLula faz festa antecipada de 80 anos ao lado de presidente da Indonésia\nRússia critica sanções de Trump, e linha-dura vê declaração de guerra