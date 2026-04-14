O presidente da China, Xi Jinping, apresentou uma proposta de quatro pontos para buscar a paz e a estabilidade no Oriente Médio. O líder chinês debateu a situação do Golfo com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed. O encontro ocorreu em Pequim, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.\nXi Jinping afirmou que a China vai assumir um papel construtivo nas negociações de paz. O plano defende a construção de uma estrutura de segurança comum e cooperativa para a região. As declarações representam o posicionamento mais significativo do país asiático sobre a crise até o momento. A entrada da China busca criar um ambiente favorável ao crescimento dos países do Golfo.\nApós ser chamado de fraco, papa reage e diz que não tem medo de Donald Trump\n'Ainda não processei o que fizemos', diz piloto da Artemis 2 após voltar da Lua