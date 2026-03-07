Miá Mello, 45, atualizou sua situação após ficar "presa" no Qatar devido ao conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.\nO QUE ACONTECEU\nA atriz completa 6 dias em Doha, onde faria escala para voltar para o Brasil após quase um mês de férias. "Estamos nessa situação tão angustiante [...] Quando descemos do avião, todos os celulares começaram a ressoar, e eu pensei que era chuva, é o que acontece em São Paulo. E estava tudo escrito em árabe, a gente não estava entendendo", disse em entrevista no programa Encontro com Patrícia Poeta.\nMiá relata ter ouvido um "estrondo na rua" e, após isso, procurou abrigo com o marido. "A gente se hospedou em um hotel. Vai completar hoje seis dias. Parece uma eternidade, que estou aqui há um ano já."\nEla se emocionou ao falar sobre a saudade dos filhos. "A gente quer voltar para casa. A gente quer voltar para os nossos filhos. A gente toda hora pergunta o que seria pior: eles estarem aqui ou não, né? A gente pensa: 'Nossa, o que eles estariam fazendo aqui no hotel para passar o tempo?'. E, ao mesmo tempo, estamos aliviados que eles não estão aqui, mas muito preocupados."