Levado ao cargo em 2024 graças a uma vitória histórica do Partido Trabalhista, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pode deixar a posição ainda em fevereiro, três anos antes do fim do mandato.\nO premiê está sob intensa pressão da opinião pública, da oposição e do próprio partido graças ao envolvimento de figuras de seu governo com o falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein -e a uma eleição especial que adquiriu novo significado nas últimas semanas.\nA crise já derrubou o poderoso chefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, estrategista eleitoral do premiê e responsável pela indicação de Peter Mandelson, amigo próximo de Epstein ao cargo de embaixador nos Estados Unidos. Homem forte nos bastidores de Downing Street, a sede do Executivo do Reino Unido, McSweeney foi o principal arquiteto da guinada do Partido Trabalhista à direita que ocorreu após a derrota do esquerdista Jeremy Corbyn nas eleições gerais de 2019.