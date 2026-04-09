Polícia e especialistas britânicos isolaram uma praia perto de Hartlepool, no norte da Inglaterra, após a descoberta de mais de 150 granadas com fósforo da Segunda Guerra Mundial.
Equipes foram chamadas à praia de Crimdon Dene na manhã de terça-feira. O chamado ocorreu depois que uma quantidade de artefatos suspeitos foi encontrada e acabou pegando fogo, informou a Polícia de Cleveland nas redes sociais.
Especialistas do Exército identificaram os itens como granadas de fósforo autoignitável. Elas foram projetadas para acender ao entrar em contato com o ar e produzir chamas. A corporação disse que fez explosões controladas para descartar os dispositivos.