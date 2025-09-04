(UOL/FOLHAPRESS) - Portugal decretou luto oficial no país após um acidente com o Elevador da Glória matar 17 pessoas e deixar outras 21 feridas.O QUE ACONTECEUHá suspeitas de que cabo de sustentação tenha rompido. A polícia investiga as causas do acidente, mas relatos preliminares indicam que um dos cabos que sustentava o bondinho tenha se rompido.O veículo descarrilou, tombou e se chocou com um edifício. As autoridades suspenderam operação de outras linhas de bondinhoVítimas são de diferentes nacionalidades. Durante a madrugada desta quinta-feira (04), mais duas pessoas morreram. O total de mortos chega a 17 e o de feridos, a 21. Entre as vítimas havia dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. O jornal português Publico afirma que um brasileiro se feriu de maneira leve, foi levado ao hospital Amadora Sintra e liberado.