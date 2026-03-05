Os ataques dos Estados Unidos contra o Irã iniciados em 28 de fevereiro foram acompanhados por diferentes justificativas apresentadas pelo presidente norte-americano Donald Trump.\nDesde o início da ofensiva, Trump tem citado motivos que vão da defesa dos EUA à tentativa de impedir o avanço do programa nuclear iraniano. As declarações foram feitas em discursos, entrevistas e publicações nas redes sociais do presidente.\nQUATRO OBJETIVOS PREVALENTES, SEGUNDO TRUMP\nTrump apresentou de forma mais detalhada os objetivos da operação militar. Em seu primeiro pronunciamento, ele afirmou que a ofensiva tem quatro metas principais.\nDestruir as capacidades de mísseis do Irã.Aniquilar a marinha do IrãGarantir que o regime nunca obtenha uma arma nuclear.Garantir que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo "exércitos terroristas" fora de suas fronteiras.Em um evento público na segunda-feira (2), Trump reiterou os objetivos da ofensiva. "Primeiro, estamos destruindo as capacidades de mísseis do Irã. Segundo, estamos aniquilando sua marinha. Terceiro, estamos garantindo que o patrocinador número um do terrorismo no mundo nunca possa obter uma arma nuclear."