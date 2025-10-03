O brasileiro Rafael Zimerman, sobrevivente do ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023, avalia que "ser judeu no Brasil" é muito preocupante hoje, dois anos depois do atentado mais grave da história do Estado de Israel —e que políticos brasileiros, ao compararem a resposta israelense a crimes cometidos pelos nazistas, "fomentam ataques contra judeus".\nZimerman trabalha na ONG pró-Israel StandWithUs Brasil como educador, dando palestras e participando de eventos nos quais testemunha o que viveu no festival Nova, alvo de ataque dos membros do grupo terrorista Hamas. "Tenho uma mistura de sentimentos nessa data. Estou feliz por estar vivo e agradecido por ter sobrevivido ao ataque —fui atacado com tiros, granadas, estava num bunker com 40 pessoas das quais só sobreviveram nove. Então me sinto muito agradecido por isso."