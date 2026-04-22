A política imigratória que foi peça central da campanha de Donald Trump em 2024 —e o ajudou a reconquistar a Casa Branca— pode se tornar seu principal fardo político às vésperas das eleições legislativas de meio de mandato, as chamadas midterms.\nAo longo do último ano, imagens de agentes de imigração prendendo e perseguindo supostos imigrantes em situação irregular se espalharam pela internet. Cenas de violência, prisões e pessoas sendo retiradas de suas casas intensificaram as tensões entre a população e os agentes —especialmente os do ICE.\nO ponto de ruptura veio neste ano, quando dois cidadãos americanos que protestavam contra as operações e a violência institucional foram mortos por agentes em Minnesota em datas diferentes.\nA reação do governo Trump foi imediata: em questão de minutos, as vítimas foram classificadas de terroristas e descritas como ameaças aos policiais. As imagens, porém, contaram uma história diferente —e o episódio gerou uma onda de protestos, críticas do próprio partido Republicano e um visível desgaste na imagem do presidente e de sua equipe.