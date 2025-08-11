A polícia de Arcadia, nos arredores de Los Angeles (EUA), encontrou em maio 15 crianças com menos de três anos em uma mansão na periferia da cidade. Descoberta iniciou investigação sobre o comércio de barrigas de aluguel e possível tráfico de crianças.\nPolícia encontrou mansão após denúncia de médicos que atenderam um bebê com sinais de maus tratos. Criança de dois meses tinha sangramento intracraniano, uma condição comum em casos de abuso infantil.\nUm casal chinês, que vivia no local, apresentou-se aos policiais como pais de um total de 22 crianças. O resto delas estava espalhado por outros endereços em Los Angeles. Seis babás ainda eram responsáveis pelos cuidados das crianças na residência.\nImagens de câmera de segurança do imóvel revelaram rotinas de abusos. Todos tinham cabelos raspados, eram espancados e obrigados a fazer agachamentos, segundo documentos policiais obtidos pelo jornal The Wall Street Journal. Vídeo ainda mostrou uma babá sacudindo o bebê hospitalizado.