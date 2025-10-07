A polícia da Carolina do Sul investiga um incêndio que atingiu a casa de praia de uma juíza estadual e de um ex-senador democrata em Edisto, no sábado (4). A casa pertence à juíza Diane Goodstein e ao marido, Arnold Goodstein.\nUm porta-voz da Divisão de Polícia da Carolina do Sul disse à NBC News que investiga o caso e, até o momento, não há evidências de incêndio criminoso.\nOs investigadores pediram também que não sejam compartilhadas informações não verificadas.\nGoodstein e familiares pularam de janelas da casa para escapar do fogo e receberam atendimento em um hospital.\nPolíticos democratas lembraram que Goodstein emitiu recentemente uma decisão temporária bloqueando a tentativa do governo Trump de apreender registros de votação estaduais.\nIsrael deporta mais 171 ativistas da flotilha, incluindo Greta; não há brasileiros na lista