O brasileiro Gustavo Guimarães, 34, em um estacionamento de supermercado na cidade de Powder Springs, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Powder Springs.\nDe acordo com a corporação, agentes foram acionados por volta das 21h para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa em crise de saúde mental. A identidade da vítima, que vivia na cidade de Acworth, foi confirmada pelo GBI (Georgia Bureau of Investigation), que conduz a investigação do caso.\nAo chegar ao local, a polícia afirma que teria abordado o homem e tentado conversar com ele para reduzir a tensão. Porém, segundo, ainda segundo os agentes, Guimarães teria sacado uma arma de fogo durante a abordagem. Nesse momento, os agentes dispararam contra ele.\nHomem é encontrado morto com tiros na cabeça dentro de carro no sul de Palmas