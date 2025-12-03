O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que qualquer país que envie drogas aos Estados Unidos está sujeito a ataques das Forças Armadas americanas, não apenas a Venezuela. A fala vem em meio à campanha militar dos EUA nas águas da América Latina que tem o objetivo explícito de combater o tráfico de drogas e implícito de pressionar o ditador Nicolás Maduro a deixar o poder.\n"Se eles [traficantes] vierem de certo país, ou de qualquer país, ou se nós acharmos que eles estão construíndo locais de produção de cocaína ou fentanil, como a Colômbia, que faz muita cocaína... e nós gostamos muito disso", disse Trump, em tom irônico. "De qualquer forma, qualquer um que faça isso e venda no nosso país está sujeito a ataques."\nAs cidades mais limpas e mais sujas do mundo, de acordo com os turistas