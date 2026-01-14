Embora a Venezuela tenha relevantes volumes de petróleo no subsolo, o incremento da produção local esperada pelo governo Donald Trump depende de diversas condições econômicas, que não são realidade neste momento e nem devem voltar a ser no futuro, segundo especialistas no setor ouvidos pela reportagem.\nA maior parte das reservas venezuelanas só é viável com preços do petróleo acima de US$ 80 por barril e, mesmo que as cotações cheguem neste patamar, a insegurança jurídica em um país que já tomou ativos do setor privado duas vezes permanecerá como entrave ao investimento estrangeiro.\nA transição energética vai demandar hidrocarbonetos em condições mais amigáveis e o petróleo da Venezuela, esse petróleo pesado que é o grosso das reservas do país, é difícil de trabalhar", diz o geofísico João Figueira.