Gustavo Petro, presidente da Colômbia, acusa o Equador de bombardear uma área do lado colombiano perto da fronteira entre os dois países.\nPetro disse que uma bomba lançada de avião foi encontrada na região de fronteira e que o artefato ainda está ativo no local. A declaração foi feita durante uma reunião gravada com ministros, nesta segunda-feira (16), em que ele tratava de temas ligados à reforma agrária.\nO presidente afirmou que existe um vídeo sobre o caso e que acredita que o material deve ser divulgado. "Temos que tomar as decisões cabíveis", disse Petro, no encontro com ministros.\nApós festa por queda de Maduro, apreensão sobre futuro toma conta da fronteira Colômbia-Venezuela\nCasal de Goiás percorre a América do Sul em viagem de moto\nPresidente do Equador diz que foi alvo de tentativa de envenenamento