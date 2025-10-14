Pelo menos 14 pessoas morreram depois que uma mina de ouro desabou no município de El Callao, no sul da Venezuela, após fortes chuvas na área, disseram autoridades de emergência nesta segunda-feira (13).\nAs autoridades dos bombeiros e do órgão Zoedan (Zonas Operacionais de Avaliação de Danos e Análise de Necessidades) afirmaram que os esforços de recuperação estão em andamento. As esquipes de resgate já encontraram corpos em três poços de mineração separados e um posto de comando de emergência foi criado para "coordenar as operações de recuperação dos 14 mortos", segundo o relatório oficial.\n"A primeira fase dos trabalhos é bombear todos os poços do setor para reduzir o nível da água e, em seguida, avaliar os esforços de resgate", disseram as autoridades de emergência em uma publicação nas redes sociais.