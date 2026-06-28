O mineiro Romildo Batista de Lima, 69, é uma das vítimas brasileiras que morreram em decorrência dos terremotos registrados na Venezuela, segundo informações compartilhadas por familiares.\nRomildo era pastor, tinha acabado de fazer aniversário e morava em Uberlândia há mais de dez anos. Havia ido à Venezuela para comemorar os 69 anos e vistar a família da esposa, Carlha Nacarid, que nasceu no país.\nQuando o tremor começou, os dois foram atingidos por uma parede ao tentar procurar um local seguro. Eles chegaram com vida ao hospital, mas Romildo não resistiu.\nO casal só estava em Caracas no momento do tremor para aguardar o voo de volta para o Brasil, que partiria na sexta-feira (26) da capital venezuelana. "Era para ele estar com a gente aqui neste fim de semana", diz Jhulya Ribeiro de Lima, sobrinha de Romildo que conversou com a reportagem.