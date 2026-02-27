O Paquistão e o Afeganistão trocaram ataques e bombardeios nesta quinta-feira (26), e o ministro da Defesa de Islamabad, Khawaja Asif, declarou "guerra aberta" contra o Talibã, o regime fundamentalista que hoje governa o território afegão. A Força Aérea paquistanesa bombardeou as cidades de Cabul e Kandahar como retaliação a ataques do Afeganistão na fronteira entre os dois países da Ásia.\nNossa paciência chegou ao limite. A partir de agora, é uma guerra aberta entre nós e vocês [o Talibã]", escreveu Asif nas redes sociais.\nOs ataques mútuos mataram quase 300 pessoas. Ahmed Sharif Chaudhry, o porta-voz das Forças Armadas do Paquistão, afirmou nesta sexta-feira (27) que 274 combatentes talibãs foram mortos, com 22 alvos militares destruídos. Segundo ele, ao menos 12 soldados paquistaneses morreram.