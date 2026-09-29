O papa Leão 14, em visita à França, se reuniu com vítimas de abuso sexual infantil cometido por padres da Igreja Católica francesa neste domingo (27). O pontífice prometeu agir para prevenir novos casos no futuro e pediu que a Igreja admita as próprias falhas a fim de curar "feridas profundas" infligidas em seu próprio seio.\nDirigindo-se a uma multidão que ocupava um grande campo próximo ao famoso santuário católico de Lourdes, o bispo de Roma disse que a Igreja deve ter coragem de enfrentar seu passado, mas não mencionou diretamente os escândalos que provocaram comoção nacional.\nPara curar as feridas profundas, as infidelidades e os erros dolorosos ocorridos em seu interior, devemos nos colocar humildemente sob o olhar purificador do Senhor", disse Leão a uma multidão estimada em 150 mil pessoas. Ele também pediu aos bispos franceses que tenham perseverança na prevenção e reparação das agressões sexuais.