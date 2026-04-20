O papa Leão 14 tentou reduzir a tensão com Donald Trump o afirmar que não tem interesse em debater com o presidente dos EUA.\nLeão disse que reportagens sobre suas falas na África não reproduziram tudo com precisão. Em conversa com jornalistas em inglês a bordo do voo para Angola no último sábado, ele afirmou que um discurso feito em Camarões foi interpretado fora de contexto.\nO pontífice negou que a crítica a "um punhado de tiranos" tivesse Trump como alvo. "Foi preparado há duas semanas, muito antes de o presidente sequer comentar sobre mim e sobre a mensagem de paz que estou promovendo."\nApós ser chamado de fraco, papa reage e diz que não tem medo de Donald Trump\n'Ainda não processei o que fizemos', diz piloto da Artemis 2 após voltar da Lua\nGoverno Lula anuncia parceria com os EUA para combater tráfico de armas e drogas