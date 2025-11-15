O Vaticano devolveu, neste sábado (15), 62 artefatos ligados aos povos indígenas do Canadá aos bispos católicos do país. Em comunicado, disse que a iniciativa é "um sinal concreto de diálogo, respeito e fraternidade".\nO Papa Leão XIV determinou a transferência dos objetos à Conferência Canadense de Bispos Católicos após reunião com seus representantes, incluindo o presidente do grupo, o bispo Pierre Goudreault.\nA Conferência Canadense de Bispos Católicos procederá, o mais breve possível, à transferência desses artefatos para as Organizações Nacionais Indígenas (ONIs). As ONIs, por sua vez, garantirão que os artefatos sejam devolvidos às suas comunidades de origem", disseram os bispos canadenses.\nMissionários católicos enviaram os artefatos a Roma por ocasião de uma exposição realizada em 1925 pelo papa Pio 11, que exibiu mais de 100 mil objetos. Quase metade deles posteriormente foi levada para o acervo do Museu Etnológico Missionário e foi transferida para os Museus Vaticanos na década de 1970.