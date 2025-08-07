Palestinos famintos e desarmados foram "abatidos a tiros como se fossem animais", muitas vezes enquanto estavam confinados em áreas com portões de metal, durante tentativa de obter alimentos distribuídos pela Fundação Humanitária de Gaza (FHG), aponta relatório divulgado nesta quinta-feira (7) pela Médicos Sem Fronteiras (MSF).\nOs casos de violência configuram, segundo o documento, assassinatos orquestrados. A MSF não diz que as Forças Armadas de Israel foram diretamente responsáveis pelas mortes, mas relaciona a atuação da FHG, uma controversa organização apoiada por Tel Aviv e pelos Estados Unidos, aos episódios. A ONU afirmou que soldados israelenses já mataram mais de 1.300 palestinos que buscavam ajuda.\nEntre as vítimas tratadas pelo MSF estão crianças, mulheres e idosos que, de acordo com um ex-funcionário da FHG mencionado pela organização de saúde, afastavam-se do local de forma lenta, sem representar qualquer risco a terceiros.