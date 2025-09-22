China, Taiwan e Filipinas se preparam para a passagem do supertufão Ragasa, que promete ser a mais forte tempestade do ano na região, segundo agências de meteorologia dos países. Diversas áreas estarão sujeitas a alagamento, maremotos, ventanias e deslizamento.\nSegundo o Centro Meteorológico Nacional da China, os ventos devem chegar a 223 km/h, e são esperados chuvas intensas e mar agitado nas regiões sul e leste do país.\nA Administração Meteorológica da China ativou uma resposta de emergência nível 2, o que significa que as unidades centrais e provinciais entram formalmente em estado de emergência, com operação reforçada e previsão e vigilância intensificada.\nJá o Observatório Meteorológico Central emitiu alerta laranja, o segundo em nível de gravidade dos fenômenos, o que indica urgência elevada.