Um dia após assinar um acordo de cessar-fogo para o conflito na Faixa de Gaza, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça (10) que, caso o Hamas não aceite entregar suas armas de forma voluntária, o grupo terrorista será desarmado rapidamente e, nas palavras do republicano, talvez de "forma violenta".\nA declaração foi feita durante reunião de Trump na Casa Branca com o seu homólogo da Argentina, Javier Milei, após o Hamas libertar os últimos reféns que permaneciam vivos em Gaza. A soltura fez parte do acordo mediado pelo presidente americano que determinou também a libertação de quase 2.000 prisioneiros palestinos por parte de Israel, além de um cessar-fogo imediato no conflito.\nApesar da trégua, o grupo terrorista ainda não se comprometeu com o desarmamento total, uma das condições impostas por Tel Aviv para a manutenção do acordo.