Quando chefes de Estado de todo o mundo estiverem reunidos em Nova York para a Assembleia-Geral das Nações Unidas, cujos discursos dos líderes começam na próxima terça-feira (22), um problema parece difícil de ser jogado para baixo do tapete: o sistema ONU passa por uma crise sem precedentes.\nA instituição navega uma crise orçamentária que levou sua direção a anunciar um "iminente colapso financeiro" no início deste ano. Além disso, tem o Conselho de Segurança, seu principal órgão, bloqueado por decisões das grandes potências enquanto assiste ao maior número de conflitos desde a Segunda Guerra (1939-1945) e vê o seu pilar básico, o multilateralismo, ser questionado por alguns dos maiores líderes mundiais.\nTrump volta a negar visto de presidente da Autoridade Palestina às vésperas de Assembleia-Geral da ONU