Um ônibus que transportava adolescentes caiu de um penhasco na madrugada de domingo no departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia, deixando ao menos 17 mortos e cerca de 20 feridos.\nA tragédia ocorreu durante o retorno de uma excursão escolar. O veículo retornava de uma viagem comemorativa de formatura do ensino médio às praias de Tolú, no Caribe colombiano, com destino ao município de Bello, na região metropolitana de Medellín.\nTrês dos feridos estão em estado grave e foram encaminhados a hospitais da capital do departamento, informou o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Entre os mortos está o motorista do ônibus, funcionário da empresa de transporte turístico Precultur. A Polícia Nacional coordena o traslado aéreo dos corpos para o Instituto Médico Legal de Medellín.\nO governador de Antioquia decretou três dias de luto oficial no departamento e determinou que as bandeiras de prédios públicos sejam hasteadas a meio mastro. Em mensagem publicada nas redes sociais, o governador decretou três dias de luto oficial em Antioquia e determinou que as bandeiras de prédios públicos sejam hasteadas a meio mastro. "Todo o departamento está de luto pela perda dessas vidas jovens", escreveu.