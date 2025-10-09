Uma prática que vem ganhando popularidade entre os jovens de Nova York já provocou ao menos 11 mortes nos últimos dois anos na cidade. Para conscientizar a população dos riscos do "subway surfing" (surfe no metrô, em tradução livre), as autoridades locais recorreram a histórias em quadrinhos e parceria com rapper.\nO desafio é conhecido entre os moradores. Apesar de existir há décadas, a prática foi impulsionada pelas redes sociais, em que os jovens, em sua maioria meninos, estimulam e desafiam uns aos outros.\nA ideia do desafio é andar em cima do vagão do metrô enquanto o trem está em movimento. Em muitos casos, o resultado é compartilhado pelos participantes em seus perfis nas redes sociais. Para reduzir o espaço do desafio na internet, o Departamento de Transporte de Nova York pediu a remoção de vídeos sobre o assunto no YouTube, TikTok e Instagram no ano passado. Segundo a rede norte-americana CNN, mais de 10 mil vídeos relacionados ao subway surfing foram excluídos destas plataformas.