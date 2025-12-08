Danos provocados por um ataque com drone voltaram a expor a fragilidade do escudo protetor do reator 4 de Tchernóbil, estrutura criada justamente para impedir que qualquer resquício de radiação volte a escapar do local do pior desastre nuclear da história. Mas o que é e para que serve o escudo localizado na Ucrânia?\nO revestimento metálico protege o antigo reator explodido em 1986. Conhecido como Novo Confinamento Seguro (NSC), ele sofreu avarias em fevereiro deste ano, após a Ucrânia relatar que um drone com carga explosiva atingiu a usina desativada.\nA Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) avaliou os danos e concluiu que o escudo não cumpre totalmente sua função de contenção. A agência cobra reformas urgentes e alerta para o risco de novos combates na região, alvo de disputas desde o início da guerra.