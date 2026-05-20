Do outro lado do Atlântico, a República Democrática do Congo enfrenta uma rápida expansão de um dos vírus mais temidos do continente africano e do mundo, o ebola. O surto atual já provocou 131 mortes e 513 casos suspeitos no país, segundo anunciaram autoridades congolesas nesta terça-feira (19).\nA velocidade da disseminação levou a OMS (Organização Mundial da Saúde) a declarar uma emergência de saúde pública de importância internacional. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta terça que está "profundamente preocupado com a escala e a velocidade" da epidemia.\nO vírus causou mais de 15 mil mortes na África nos últimos 50 anos e permanece uma ameaça devido à sua alta letalidade e à dificuldade de contenção em regiões com sistemas de saúde fragilizados.\nA seguir as principais dúvidas sobre o ebola.