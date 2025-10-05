O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu em 2025 o maior patamar desde o início da série histórica, em 2020.\nDe janeiro a outubro deste ano, 2.262 imigrantes do Brasil foram retirados dos EUA. O número supera em 36% o total registrado em todo o ano de 2024.\nAntes do recorde, o maior número de deportados havia sido em 2021, com 2.188 brasileiros deixando os EUA.\nDeportações em voos coletivos começaram em outubro de 2019, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Dos cerca de 5 milhões de brasileiros que vivem no exterior, 2 milhões estão nos EUA. Desse total, entre 230 mil e 300 mil estão lá de forma irregular. Cerca de 30 mil ainda estão com ordens de deportação.\nBrasil aplaude plano de Trump para fim da guerra em Gaza, diz Vieira\nFBI corta relações com entidade judaica que fez críticas a Charlie Kirk