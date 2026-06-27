O número de mortos devido aos terremotos que devastaram a Venezuela chegou a 1.430, afirmou Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional e irmão da líder interina Delcy Rodríguez. Segundo esse novo balanço, há pelo menos 3.238 feridos e 3.142 pessoas desabrigadas.\nO ritmo das atualizações tem sido irregular, e os comunicados vêm de diferentes autoridades do regime. No boletim anterior, divulgado na sexta (26), autoridades falaram em 920 mortos e 4.300 feridos —este segundo número havia sido divulgado pelo ministro da Saúde venezuelano. À medida que socorristas trabalham nos prédios destruídos, espera-se que a quantidade de vítimas siga aumentando.\nO regime restringiu na noite de sexta o acesso ao estado de La Guaira, região costeira que foi a mais atingida e ficou parecendo uma zona de guerra devido à extensão dos danos.