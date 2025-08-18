Uma nova proposta de cessar-fogo entre Israel e Hamas foi entregue nesta segunda-feira (18) por negociadores egípcios ao grupo extremista palestino.\nProposta prevê a liberação de reféns em "duas parcelas" durante uma trégua de 60 dias. A informação foi dada por fontes da agência de notícias AFP.\nA princípio, dez reféns vivos e "uma quantidade de corpos" seriam entregues a Israel. A inteligência do governo israelense estipula que 20 reféns vivos e 30 corpos de pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 ainda estejam na Faixa de Gaza.\nOs outros dez vivos e corpos seriam entregues em uma segunda fase do cessar-fogo. Depois disso, os dois lados começariam negociações para parar de uma vez os ataques, sob garantias internacionais.\nExpectativa é de que resposta sobre o projeto de cessar-fogo aconteça ainda nesta segunda-feira. A autoridade palestina afirmou que recebeu a proposta de negociadores do Egito e que vai ter reuniões sobre o assunto.