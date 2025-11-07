O príncipe William usou a sua primeira visita ao Brasil para reafirmar a imagem de líder global que vem tentando criar nos últimos meses, quando passou a comparecer a mais eventos públicos devido às limitações de seu pai, o rei Charles 3º, que trata um câncer desde fevereiro de 2024.\nEm vez de questões nacionais, o herdeiro do trono do Reino Unido tem escolhido temas globais para criar sua imagem pública. Entram na lista tópicos como saúde mental, falta de moradia e meio ambiente --este último, oportuno para ser explorado na agenda pré-COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que começa na semana que vem em Belém, no Pará.\nA visita ocorre em um momento delicado para a família real, que enfrenta mais um escândalo devido às acusações de abuso sexual contra Andrew, tio de William. No domingo (2), três dias após Andrew perder o título de príncipe, o governo britânico anunciou que retiraria a última patente militar dele.