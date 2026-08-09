O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou neste domingo (9) que impedirá o Irã de obter armas nucleares, independentemente do rumo das negociações diplomáticas com Washington e os países do Golfo.\nQuero enfatizar mais uma vez: com um acordo ou sem um acordo, enquanto eu for primeiro-ministro, o Irã não terá armas nucleares", disse Netanyahu durante uma reunião do gabinete.\nA declaração ocorre em meio a uma escalada regional da guerra após o fracasso de um cessar-fogo temporário.\nOs houthis, alinhados a Teerã no Iêmen, disseram ter atacado neste domingo a refinaria de Jazan, da Saudi Aramco, na costa do Mar Vermelho. A ofensiva ocorreu dois dias depois de Riad assinar um pacto de defesa com Turquia e Paquistão, em resposta à crescente instabilidade regional provocada pelo conflito.