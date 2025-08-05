O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está decidido a expandir a ofensiva em Gaza e ocupar todo o território. A informação foi divulgada pelo o Canal 12 de Israel, citando um integrante do governo. O gabinete do premiê não se pronunciou.\nNetanyahu reunirá seu gabinete amanhã para decidir sobre o assunto, informou a mídia israelense. O premiê pretende expandir a ofensiva que Israel trava atualmente em Gaza.\nHaverá operações até mesmo em áreas onde há reféns. De acordo com o Canal 12, se o chefe das Forças de Defesa de Israel não concordar com a operação, ele deve renunciar.\nAtualmente, as Forças de Defesa de Israel controlam aproximadamente 75% da Faixa de Gaza. Segundo o novo plano, a expectativa é de que os militares ocupem também o território restante. Não está claro o que tal medida significaria para os milhões de civis e grupos humanitários que vivem em Gaza.