Um navio de guerra dos EUA foi atingido hoje por dois mísseis iranianos perto do Estreito de Hormuz, de acordo com a agência estatal do Irã Fars.\nA ofensiva partiu da Marinha do Irã e atingiu uma fragata da Marinha dos EUA. A agência, alinhada à Guarda Revolucionária, afirma que o incidente ocorreu perto da região de Jask e que, após o impacto, o navio teria recuado e mudado de rota.\nEUA teriam violado "protocolos de segurança de trânsito e navegação na área", com intenção de atravessar o estreito. O relato não detalha danos, vítimas ou a identificação do navio, e não foi confirmado até o momento pelo exército americano.\nKimi Antonelli bate Norris e amplia liderança na Fórmula 1; Bortoleto ganha nove posições\nEx-aliado critica Trump por guerra e diz que ele é 'escravo' de Israel\nCâmara de Senador Canedo suspende concurso após decisão judicial