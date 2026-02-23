A Natura informou nesta segunda-feira (23) que optou por firmar acordo para encerrar em definitivo um caso envolvendo a Avon nos Estados Unidos mediante pagamento de US$ 67 milhões (R$ 347,16 milhões).\nConforme fato relevante emitido pela empresa, o acordo se refere a uma sentença de primeira instância desfavorável à Avon Products em relação às alegações de contaminação por amianto em produtos de talco, sendo que o valor atualizado da condenação seria de aproximadamente US$ 68,8 milhões (R$ 356,49 milhões).\nO impacto financeiro do desembolso ocorrerá em 6 de março e será majoritariamente compensado pelo recebimento de US$ 22 milhões (R$ 114 milhões) referentes à venda da Avon Card e 26,9 milhões de euros (R$ 163,56 milhões) referentes à venda da Avon Rússia, disse a empresa.\nPutin faz novo mega-ataque antes de negociar com a Ucrânia