O historiador de arte Christophe Leribault foi nomeado o novo diretor do Museu do Louvre. O anúncio foi feito nesta quarta (25) por Maud Bregeon, porta-voz do governo francês, e vem na esteira de crises que a instituição tem enfrentado, como o recente roubo das joias da Coroa francesa, que aconteceu em outubro.
Leribault substitui Laurence des Cars, que deixou o cargo nesta terça (24), numa época em que diversas fragilidades do Louvre foram expostas. Além do roubo, que aconteceu em plena luz do dia, ter revelado falhas sérias na segurança da instituição, o antigo palácio histórico que abriga o museu ainda enfrentou, recentemente, infiltrações de água que danificaram peças raras e o desgaste de diversas instalações.