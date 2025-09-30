Não há nenhuma boa notícia no relatório anual Estado dos Oceanos da União Europeia. A nona edição do documento, patrocinado pelo serviço Copernicus de monitoramento ambiental, constata que uma tripla crise ambiental já afeta todos os oceanos do mundo. Mudança climática, perda de biodiversidade e poluição agora atingem, sem grande surpresa, proporções planetárias.\nA lista de más notícias é extensa:\nOs oceanos estão ficando mais quentes e de maneira acelerada;\nOndas de calor marinha bateram recordes em 2023 e 2024;\nO aumento do nível do mar também está mais rápido, ameaçando paisagens preservadas e populações;\nEcossistemas são afetados pela temperatura marinha e acidificação;\nEspécies invasoras prejudicam a indústria da pesca;\nA poluição de plásticos e microplásticos é global;\nAs massas de gelo diminuem nos dois polos.