A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira (25) que ao menos 164 pessoas morreram devido aos dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram o país caribenho na quarta (24). Os tremores causaram pânico e destruição, com ao menos 971 feridos.\nAs equipes de emergências continuam atuando nas buscas por mortos e desaparecidos. Delcy anunciou também a criação de um fundo inicial de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) com recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI).\nO tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS).