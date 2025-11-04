Dick Cheney, que foi vice-presidente dos Estados Unidos sob George W. Bush, morreu nesta terça-feira (4) aos 84 anos. Tido como o arquiteto da invasão do Iraque, ele teve grande poder no início do governo, mas depois perdeu força por ter dado maus conselhos, especialmente na área militar.\nGeração Z usa redes sociais para ir às ruas e derruba governos pelo mundo\nCOP30 tem 191 países credenciados, com Argentina e sem EUA na lista\nAntes de ser vice-presidente, ocupou o cargo de secretário de Defesa no governo de George H. W. Bush (pai). No cinema, foi viviado por Chistian Bale no filme "Vice", de 2018.