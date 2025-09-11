O influenciador trumpista Charlie Kirk, fundador do grupo de mobilização jovem de direita Turning Point USA, morreu nesta quarta-feira (10) após ser baleado durante evento na Utah Valley University, na cidade de Orem, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada na rede Truth Social pelo presidente Donald Trump. Kirk chegou a ser levado ao hospital e a passar por cirurgia, mas não resistiu.\n"O Grande, e mesmo Lendário, Charlie Kirk, está morto", escreveu Trump. "Ninguém entendeu ou tinha em mãos o Coração da Juventude dos EUA melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora ele não está mais conosco." O presidente decretou luto oficial de cinco dias em todo o país.\nImportante aliado de Trump, Kirk, 31, foi alvejado no pescoço e retirado às pressas. Uma porta-voz da universidade, Ellen Treanor, disse que Kirk foi atingido pelos disparos de um homem que estava em um edifício a cerca de 180 metros. O agressor não era estudante, segundo a porta-voz. De acordo com ela, o influenciador estava dando uma palestra havia cerca de 20 minutos quando os disparos foram ouvidos.