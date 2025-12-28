Alguém escreveu que, antes de BB, a mulher que tinha um amante era uma sem-vergonha. Depois de BB, é uma mulher liberada. A frase pode não ser de todo correta, mas não está longe da verdade. Brigitte Bardot, morta aos 91 anos, encarnou, desde os anos 1950, a imagem da mulher leve, moderna, de porte altivo, atrevida e tímida ao mesmo tempo, insinuante e de uma beleza sem afetações -mas sobretudo mulher livre para ser e fazer o que bem quisesse.\nEssa imagem se torna famosa em todo o mundo, paradoxalmente, não por causa da França, mas pelos Estados Unidos, já que "E Deus Criou a Mulher", de 1956, fracassou em seu lançamento na França e foi massacrado pela crítica. Salvaram-se Claude Chabrol, François Truffaut e Jean-Luc Godard, que de imediato viram no filme o surgimento de uma França moderna e, em Bardot, o símbolo da nova mulher francesa do pós-guerra.