O funeral do ativista conservador Charlie Kirk, morto em Utah, será realizado neste domingo (21) no estádio State Farm, em Glendale, na região metropolitana de Phoenix, Arizona (EUA).
A despedida contará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o evento reúne milhares de pessoas para prestarem homenagem a Kirk.
O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou presença. "Aposto que esse estádio estará bem lotado, talvez completamente lotado. Vai ser grande. Estarei no estádio e acho que direi algumas palavras."
Milhares de participantes fazem fila para entrar no memorial. Ainda pela manhã, antes do início do evento, por volta das 12h (horário de Brasília), pessoas se organizam para participar da cerimônia em memória de Kirk.