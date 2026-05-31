Um meteoro explodiu neste sábado (30) próximo ao litoral de Massachusetts (EUA), e o barulho foi ouvido em várias regiões do estado, segundo a imprensa local. Fenômeno aconteceu na tarde deste sábado na região de Boston. A informação foi confirmada pelo meteorologista-chefe da emissora WBZ-TV, Eric Fisher, com base em dados de satélite que monitoram a atmosfera.\nOrganização diz que meteoro tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro. Ele entrou na atmosfera perto da fronteira de New Hampshire com Massachusetts, ao norte de Boston, conforme avaliou a Sociedade Americana de Meteoros.\n"Precisaríamos de mais informações sobre a trajetória, a velocidade e outros aspectos para saber com certeza se atingiu o solo, mas se não se desintegrou, então teria caído no oceano. A maioria deles se desintegra antes de atingir o solo", disse Robert Lunsford, monitor do Programa de Bolas de Fogo da sociedade, afirmou à ABC News.